В ОКР заявили о войне против российского спорта

В Олимпийском комитете заявили, что против российского спорта объявили войну

Олимпийский комитет России (ОКР) прокомментировал приговор российской фигуристке Камиле Валиевой в деле об употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

В ОКР заявили, что против российского спорта объявили войну. По их мнению, шведская лаборатория специально более полутора месяцев удерживала допинг-пробу спортсменки. «Рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится», — посчитали в комитете.

Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно. Таким образом, спортсменка будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

