Верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию Валиевой

Верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию фигуристки Валиевой на решение CAS

Федеральный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

Верховный суд зарегистрировал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки. Отмечается, что, если суд встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.

4 февраля спортивный юрист Анна Анцелиович назвала единственный способ для Валиевой сократить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Она заявила, что спортсменка может сократить отстранение благодаря содействию антидопинговым организациям.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.