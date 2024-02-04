Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

Анцелиович заявила, что Валиева может сократить отстранение благодаря содействию

Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала единственный способ для российской фигуристки Камилы Валиевой сократить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Ее слова приводит «Татар-информ».

Она рассказала о существовании понятия существенного содействия. «Если спортсменка в период своей дисквалификации поможет антидопинговым организациям раскрыть нарушение антидопинговых правил другими спортсменами или ее персоналом, то это может служить основанием для снижения вынесенной санкции», — отметила Анцелиович.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

