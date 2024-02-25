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12:01, 25 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион оценил вероятность возвращения Валиевой в спорт

Маринин усомнился в возвращении Валиевой в спорт после дисквалификации за допинг

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион Максим Маринин оценил вероятность возвращения в спорт Камилы Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Маринин усомнился в том, что Валиева сможет вернуться после окончания дисквалификации за допинг. «Почти стопроцентное отсутствие уверенности, что возвращение будет. На мой взгляд, человеку нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься», — заявил он.

Чемпион Игр-2006 объяснил свою позицию тем, что в России очень высокая конкуренция. «Если бы она выступала за другую страну, то я бы мог поверить. Но сейчас нет возможности тренироваться в этой системе, спортсменка такого уровня и класса просто выпадает из обоймы, а вернуться обратно очень сложно», — отметил Маринин.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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