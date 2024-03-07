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15:58, 7 марта 2024Спорт

Валиеву исключили из сборной России

Минспорт исключил дисквалифицированную за допинг Валиеву из сборной России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из состава национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно источнику, исключение 17-летней спортсменки проводилось по правилам министерства.

Ранее сообщалось, что отстраненная за допинг Валиева по-прежнему числится в сборной России. Согласно приказу Минспорта, федерации должны в течение 10 дней с момента принятия решения о дисквалификации направить уведомление об исключении такого спортсмена из команды.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года.

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