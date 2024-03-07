Валиеву исключили из сборной России
Минспорт исключил дисквалифицированную за допинг Валиеву из сборной России
Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из состава национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как стало известно источнику, исключение 17-летней спортсменки проводилось по правилам министерства.
Ранее сообщалось, что отстраненная за допинг Валиева по-прежнему числится в сборной России. Согласно приказу Минспорта, федерации должны в течение 10 дней с момента принятия решения о дисквалификации направить уведомление об исключении такого спортсмена из команды.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы на триметазидин — 25 декабря 2021 года.