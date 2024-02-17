Камила Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka

Фигуристка Камила Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Об этом в эфире шоу «Кстати» во «ВКонтанте», гостьей которого стала певица, рассказал его ведущий Азамат Мусагалиев.

«26 апреля выйдет трек с Камилой Валиевой. Трек будет в стиле современной детской считалочки», — анонсировал шоумен.

14 февраля стало известно, что Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе. Двумя неделями ранее фигуристка прервала работу с тренером из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации.

29 января CAS отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.