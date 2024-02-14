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19:06, 14 февраля 2024Спорт

Валиева пропустит тур команды Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) специалиста.

В группе тренера написали, что дополнительная информация о составе на тур будет опубликована заблаговременно для каждого города.

31 января Валиева прервала тренировки у Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Анастасия Борисова
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