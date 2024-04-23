В США возмутились решением WADA по уличенным в допинге китайским пловцам

USADA возмутилось решением WADA по уличенным в допинге китайским пловцам

Антидопинговое агентство США (USADA) сделало заявление по ситуации с пойманными на допинге 23 пловцами из Китая. Оно опубликовано на сайте организации.

USADA призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Их готовность закрыть на это глаза и, как мы узнали вчера, утверждать, что организация будет делать это снова и снова, — это еще один удар в спину чистым спортсменам», — возмутились в USADA.

Американская сторона также призвала рассмотреть вопрос санкций к уличенным в допинге китайцам. «Усилия по достижению справедливости должны быть предприняты до Игр в Париже, так как будет несправедливо, если чистые спортсмены будут соревноваться с теми, чьи положительные допинг-тесты скрыли», — заявили в USADA.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге триметазидине и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA пояснили, что у них не было причин сомневаться в объективности выводов китайской стороны и наказывать спортсменов.