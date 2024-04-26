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23:35, 26 апреля 2024Мир

Землетрясение произошло у берегов Тайваня

EMSC: у берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тайваня. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 104 километрах к востоку от города Тайчжун с населением более миллиона человек. Очаг находился на глубине 20 километров.

3 апреля на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

В начале апреля в Японии также фиксировались подземные толчки. Тогда магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в районе префектуры Фукусима. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио.

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      Марина Совина
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