Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло близ Тайваня. Цунами достигло Японии, в Китае наивысший уровень опасности

Близ берегов Тайваня произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7

Серия землетрясений произошла утром в среду, 3 апреля, близ восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство. В результате один человек не выжил и более 50 пострадали.

Сначала произошло землетрясение магнитудой 7,5. Примерно 15 минут спустя метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Всего на острове насчитали свыше 20 подземных толчков

Позже к востоку от острова зафиксировали еще четыре повторных толчка магнитудой до 5,4, затем произошло седьмое землетрясение магнитудой 6,3.

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, всего у восточного побережья острова зафиксировали более 20 новых подземных толчков магнитудой от 3,4 до 6,5, сообщает ТАСС. Представитель японского метеоагентства уточнил, что магнитуда самого мощного землетрясения у Тайваня составила 7,7, а не 7,5, передает РИА Новости.

Как отмечает портал ETtoday, это землетрясение стало сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999 года на острове фиксировали землетрясение магнитудой 7,3.

После землетрясения цунами достигло японских берегов

Сразу после первого толчка для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра.

Цунами высотой 0,3 метра достигла побережья японского острова Енагуни. Также волна дошла до островов Исигаки и Миякодзима, ее высота уточняется. При этом японские метеорологи предупредили, что высота волны может увеличиться.

Данных об ущербе или пострадавших не поступало, сообщил генсек правительства Японии.

На Тайване повреждены здания, заводы эвакуируют

В результате подземных толчков на Тайване ряд зданий получили значительные повреждения.

По данным Центрального информационного агентства острова, в уезде Хуалянь частично обрушился и наклонился 8-этажный жилой дом. Восемь человек оказались заблокированными внутри, спасатели при помощи пожарных лестниц вытаскивают их из окон.

На острове зафиксированы перебои в работе интернета. Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остались без электричества, сообщает «Саньли» со ссылкой на данные энергетической компании Taipower.

Кроме того, крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводов на острове. Фирма сотрудничает с такими корпорациями, как Apple и Nvidia, и малейшие вибрации способны уничтожить целые партии создаваемых с высокой точностью полупроводников.

В Токио пообещали в случае необходимости оказать помощь Тайваню после землетрясения, заявил японский премьер Фумио Кисида.

Сейсмологи предупреждают о возможности новых землетрясений

Главное метеорологическое агентство Японии предупредило о возможности повторных толчков магнитудой до 6,5 примерно в течение недели, передает РИА Новости. В случае нового мощного землетрясения возможна угроза цунами, добавили метеорологи. Сейсмологи Тайваня также предупреждают о возможных повторных землетрясениях в ближайшие дни магнитудой до 7.

Тем временем Министерство природных ресурсов Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, информации о пострадавших российских гражданах не поступало.

В посольство России в Токио обращений от россиян в связи с угрозой цунами в Окинаве не поступало, передает ТАСС.