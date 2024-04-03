Названо количество пострадавших из-за землетрясения на Тайване

Один человек погиб и более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване

Один человек погиб и более 50 пострадали в результате землетрясения вблизи Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4.

Ряд зданий получил значительные повреждения в результате мощного землетрясения, которое произошло в водах недалеко от города Хуалянь на востоке Тайваня. Видео опубликовал TVBS.

Крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуировал заводские площади на острове.