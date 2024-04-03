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03:22, 3 апреля 2024Мир

Мощное землетрясение произошло близ Тайваня

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японских метеорологов.

Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня. Примерно через 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Для островов японской префектуры Окинава объявлена угроза цунами высотой три метра.

21 марта в префектуре Ибараки в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. 14 марта мощное землетрясение произошло в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии — его магнитуда достигала 5,8. Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — людям на телефоны пришли предупреждения о землетрясении.

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      Марина Совина
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