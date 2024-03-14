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18:44, 14 марта 2024Среда обитания

Мощное землетрясение произошло в японской Фукусиме

В японской Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,8, есть угроза цунами
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 5,8, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — людям на телефоны пришли предупреждения о землетрясении. После того, как оно случилось, сейсмологи объявили угрозу цунами на северо-восточном побережье — спустя пару минут ее отменили. Жители Токио заявили, что тоже ощущали подземные толчки.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не уточняется. Данных о возможных нештатных ситуациях на приостановившей деятельность аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» тоже не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло в казахстанской Алма-Ате, его магнитуда достигала пяти. Эпицентр находится в 37 километрах от города, в восьми километрах от Иссык-Кульского района Кыргызстана.

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      Нина Ташевская
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