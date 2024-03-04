В Алма-Ате произошло мощное землетрясение

«Sputnik Казахстан»: мощное землетрясение произошло в Алма-Ате

Мощное землетрясение произошло в Алма-Ате. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, магнитуда землетрясения составляет пять баллов. Эпицентр находится в 37 километрах от города, в восьми километрах от Иссык-Кульского района Кыргызстана.

«Нас трясет очень сильно», — рассказал корреспондент «Sputnik Казахстан». В городе работает сигнал тревоги, жители покидают здания и выходят на улицу.

Также уведомления о землетрясении пришли и жителям Бишкека, сообщает «Sputnik Киргизия». Эпицентр находится в 186 километрах от города.

22 января вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7, его зафиксировала сеть сейсмических станций МЧС Казахстана. Эпицентр располагался в 264 километрах к юго-востоку от города, в Синцзянь-Уйгурском районе Китая.