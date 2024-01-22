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22:50, 22 января 2024Бывший СССР

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,7

МЧС Казахстана: вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Unsplash.com

Вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7, его зафиксировала сеть сейсмических станций МЧС Казахстана, сообщил городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение произошло около 00:09 по местному времени (21:09 мск), жители начали массово покидать дома в ожидании новых толчков, в 00:45 они еще ощущались.

Эпицентр располагался в 264 километрах к юго-востоку от Алма-Аты на границе Казахстана и Киргизии, в Синцзянь-Уйгурском районе Китая.

Землетрясение ощущалось в городе на четыре балла. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, проводится мониторинг последствий, сообщили в департаменте.

15 января жители трех регионов России почувствовали землетрясение. Подземные толчки наблюдались в Забайкальском крае, Иркутской области и Бурятии.

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      Марина Совина
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