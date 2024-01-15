В трех российских регионах произошло землетрясение

Забайкальский край, Иркутская область и Бурятия почувствовали подземные толчки

Жители трех регионов России почувствовали землетрясение. Подземные толчки наблюдались в Забайкальском крае, Иркутской области и Бурятии, сообщает Babr Mash.

Сейсмособытие произошло в 20:52 по местному времени (15:52 по Москве). Эпицентр землетрясения, по предварительной информации, пришелся на север Байкала — Забайкальский национальный парк. В Баргузине сила толчков составила 5,5 балла, в Иркутске — 3 балла, передает портал Zab.ru.

Ранее землетрясение на исландском полуострове Рейкьянес привело к извержению вулкана. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.