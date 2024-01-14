Извержение вулкана из-за землетрясения в Европе попало на видео

На исландском полуострове Рейкьянес после землетрясения начал извергаться вулкан

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Смотри» в воскресенье, 14 января.

Как уточняет ТАСС, извержение произошло после землетрясения. В регионе, расположенном на юго-западе европейской страны, введен режим чрезвычайной ситуации. Эпицентр находится к северу от исландского города Гриндавик.

19 декабря сообщалось о другом извержении вулкана на Рейкьянесе, также начавшемся вследствие землетрясения. Стихийное бедствие повредило в городе, численность населения которого составляет четыре тысячи человек, многие здания и дороги. Жители Гриндавика были эвакуированы еще в ноябре.