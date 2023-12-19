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07:38, 19 декабря 2023Среда обитания

Мощное извержение вулкана началось в Европе

На исландском полуострове Рейкьянес начал извергаться вулкан после землетрясения
СюжетИзвержение в Исландии:

Фото: Civil Protection of Iceland / Reuters

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось мощное извержение вулкана. До этого в европейской стране произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает телеканал RUV со ссылкой на Метеорологический центр Исландии.

Извержение началось 18 декабря в 21:00 по местному времени (19 декабря в 00:00 мск) и стало четвертым за последние три года. Эпицентр находится к северу от исландского города Гриндавик с населением около 4000 тысяч человек — людей оттуда эвакуировали еще в начале ноября.

Ученые отметили, что это извержение гораздо сильнее предыдущих на полуострове Рейкьянес — это связано с землетрясением, которое все еще происходит. Длина трещины, из которой выходят газ и лава, достигла четырех километров. Специалисты не исключают, что потоки лавы могут уничтожить Гриндавик или построенные оборонительные сооружения.

Ранее спасти Гриндавик от возможного извержения вулкана собрались при помощи воды — ее предложили закачать в лаву под давлением. Это должно охладить поток раскаленной субстанции и сместить его направление, чтобы защитить населенный пункт от последствий явления.

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      Нина Ташевская
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