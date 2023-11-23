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15:02, 23 ноября 2023Среда обитания

В европейской стране собрались спастись от извержения вулкана с помощью воды

Власти Исландии собрались закачать воду в лаву в случае извержения вулкана
СюжетИзвержение в Исландии:

Фото: Marko Djurica / Reuters

Власти Исландии собрались спасти город Гриндавик от извержения вулкана при помощи воды. Об этом сообщает The Guardian.

Правительство европейской страны рассматривает план закачать воду под давлением в лаву в случае извержения вулкана. Это должно охладить поток раскаленной субстанции и сместить его направление, чтобы защитить населенный пункт с населением 4000 человек от последствий явления.

Жителей Гриндавика эвакуировали 11 ноября, когда перемещение магмы под земной корой вызвало сотни землетрясений, которые обычно являются предвестниками извержения вулканов. В Исландии находится 33 действующих вулкана — больше всего в Европе. Извержения на территории страны происходят в среднем каждые четыре-пять лет.

Ранее река Студеная на Камчатке изменила русло после извержения Ключевского вулкана и стала угрозой для автодороги. По словам главы района, водоем вернулся в задуманное природой направление и негативно воздействует на участок региональной трассы между поселками Козыревск и Ключи.

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      Нина Ташевская
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