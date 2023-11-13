Российская река изменила русло и стала угрозой для машин

Извержение вулкана изменило русло реки Студеная на Камчатке, дорога под угрозой

Река Студеная на Камчатке изменила русло после извержения Ключевского вулкана и теперь угрожает местной автодороге. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

По словам главы района, русло водоема вернулось в природное направление и негативно воздействует на участок региональной трассы между поселками Козыревск и Ключи. Изменения подтвердил и ведущий гидролог камчатского Гидрометеоцентра.

«Воды прибывает много. Ведущий гидролог высказал серьезные опасения, что у подножия автодороги происходит ее аккумуляция, и существует высокая вероятность прорыва, выхода больших масс воды на трассу. Также он добавил, что необходимо придумать сооружение для защиты дороги», — рассказал Бондаренко.

Он уточнил, что на территорию расширили зону ЧС районного масштаба, которая действует в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана. Власти уже приступили к подготовке площадки для базирования спецтехники, однако времени для предотвращения стихийного бедствия остается все меньше на фоне осадков и похолодания.

Ключевской вулкан начал извергаться в июне 2023 года, активность усилилась в середине октября. 1 ноября извержение вулкана достигло кульминации — он выбросил череду столбов пепла высотой до 14 километров над уровнем моря. Ранее из-за извержения вулканов Ключевской и Безымянный перекрыли часть трассы Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.