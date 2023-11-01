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12:52, 1 ноября 2023Среда обитания

В российском регионе ограничили движение из-за извержения вулканов

На Камчатке проезд по трассе перекрыли из-за извержения вулканов

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В среду, 1 ноября, часть трассы в Камчатском крае временно перекрыли после извержения вулканов Ключевской и Безымянный. Об этом заявили в правительстве российского региона.

Речь идет о дороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Сейчас для проезда закрыт участок со 153-го по 178-й километр. Ограничение движения всех видов транспорта будет действовать до 2 ноября 16:30. На трассе установлены соответствующие знаки.

По данным Камчатского управления автомобильных дорог, из-за извержения произошел сход селевых потоков на проезжую часть трассы. На данный момент на участке с 170 по 172 километры ведутся работы по уборке грязе-камневых масс.

Ранее в двух населенных пунктах на Камчатке — поселках Ключи и Усть-Камчатск — временно закрыли школы из-за выброса пепла вулканом Ключевской. В администрации района подчеркнула, что угрозы для населенных пунктов и жителей нет.

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      Александра Качан
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