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08:39, 1 ноября 2023Россия

В российском регионе часть школ закрыли после выброса пепла вулканом

В поселках на Камчатке после выброса пепла вулканом Ключевской закрыли школы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В двух населенных пунктах на Камчатке — поселках Ключи и Усть-Камчатск — временно закрыли школы из-за выброса пепла вулканом Ключевской. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«Незначительное выпадение пепла прогнозируется в поселках Ключи и Усть-Камчатск. В связи с этим принято решение о приостановке деятельности образовательных учреждений в данных поселках (школ, детских садов и организаций дополнительного образования)», — сообщили в администрации.

Там добавили, что угрозы для населенных пунктов и жителей выброс пепла не представляет. Также нет и угрозы повреждения региональной трассы. Администрация призвала граждан сохранять спокойствие и следить за обстановкой, используя только официальные источники информации.

Ключевской является самым высоким в Евразии действующим вулканом. Ключевская сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи, где проживают почти пять тысяч человек. Ученые Камчатского филиала Геофизической службы РАН ранее предупреждали, что в ближайшее время, вероятно, стоит ожидать мощное извержение вулкана.

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      Анастасия Шейкина
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