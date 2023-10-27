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11:18, 27 октября 2023Россия

Ученые предупредили о возможном мощном извержении вулкана в России

Ученые РАН предупредили о возможном мощном извержении Ключевского вулкана
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: GENNADY TEPLITSKIY / Shutterstock / Fotodom

В ближайшее время, вероятно, стоит ожидать мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке, предупредили ученые Камчатского филиала Геофизической службы РАН в Telegram-канале.

«В ближайшее время следует ожидать усиления эксплозивной деятельности вулкана, вплоть до параксизмального извержения. В этом случае высота пепловой колонны может достигнуть 12 км, лавовые потоки протянутся на несколько километров, от таяния ледника могут возникнуть протяженные грязевые потоки», — считают специалисты.

Их прогноз связан с показателями, связанными с деятельностью вулкана. Так, амплитуда вулканического дрожания превысила отметку, которая за последние 30 лет наблюдалась всего дважды — во время сильных извержений 1994 и 2013 годов. Ученые допускают, что из-за извержения Ключевского вулкана на Камчатке мощность пеплопада в близлежащих населенных пунктах может достигнуть нескольких миллиметров. Они предостерегли туристов и местных жителей от посещения вулкана.

Ключевской вулкан два дня назад выбросил пепел на высоту более пяти километров. Он является самым высоким в Евразии действующим вулканом. Ключевская сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи, где проживают почти пять тысяч человек.

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      Анастасия Шейкина
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