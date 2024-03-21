В Японии зафиксировали землетрясение

В японской префектуре Ибараки произошло землетрясение

В префектуре Ибараки в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Согласно информации Главного метеорологического агентства государства, последствия катаклизма ощутились в префектурах Тотиги и Саитама.

Подземные толчки зарегистрировали в 09:08 по местному времени (03:08 по московскому времени). Отмечается, что угроза цунами на территории префектур объявлена не была. Катаклизм также не повлиял на функционирование атомных электростанций (АЭС).

Ранее в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Перед катаклизмом сработала система оповещения населения — местным жителям на телефоны стали приходить предупреждения о землетрясении.