Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:12, 21 марта 2024Среда обитания

В Японии зафиксировали землетрясение

В японской префектуре Ибараки произошло землетрясение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В префектуре Ибараки в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Согласно информации Главного метеорологического агентства государства, последствия катаклизма ощутились в префектурах Тотиги и Саитама.

Подземные толчки зарегистрировали в 09:08 по местному времени (03:08 по московскому времени). Отмечается, что угроза цунами на территории префектур объявлена не была. Катаклизм также не повлиял на функционирование атомных электростанций (АЭС).

Ранее в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Перед катаклизмом сработала система оповещения населения — местным жителям на телефоны стали приходить предупреждения о землетрясении.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский чиновник оскорбил спецпредставителя Китая. Почему глава СНБО Данилов перешел на нецензурную брань?

      В России допустили появление войск БПЛА

      Россиянам рассказали об изменениях правил сдачи экзаменов на права с 1 апреля

      Названы способы бюджетно обновить ремонт в доме

      Прокурор попросил арестовать актера Кологривого на 15 суток

      В Киеве сообщили о третьей за 20 минут серии взрывов

      Власти Киева рассказали о последствиях взрывов

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

      Парень пошутил об экс-подруге на свидании и столкнулся с неприятным последствием

      Названы главные покупатели удобрений у России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше