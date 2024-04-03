Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 3 апреля 2024Мир

Последствия мощного землетрясения на Тайване показали на видео

TVBS: ряд зданий получил значительные повреждения после землетрясения на Тайване

Ряд зданий получил значительные повреждения в результате мощного землетрясения, которое произошло в водах недалеко от города Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает TVBS.

Последствия стихии показал Telegram-канал Shot. На кадрах запечатлено накренившееся здание, а также разрушения на улицах.

Утром 3 апреля близ Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, а через 15 минут — еще одно магнитудой 6,6. Позже к востоку от Тайваня зафиксировали еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4, затем произошло седьмое землетрясение магнитудой 6,3.

Для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра. Волна достигла побережья японских островов Енагуни и Исигаки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      В Словакии кандидаты в президенты поспорили о членстве Украины в НАТО

      Последствия мощного землетрясения на Тайване показали на видео

      Геймеры стали реже предпочитать Windows 11

      49-летняя ведущая снялась в бикини после расставания с возлюбленным

      Самозанятым назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

      Захарова обвинила Макрона в предоставлении Киеву средств для совершения терактов

      Порноактриса рассказала о съемках в 300 фильмах для взрослых за полгода

      Украине назвали единственный способ избежать масштабного прорыва ВС России

      Близ Тайваня зафиксировали еще четыре землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше