Последствия мощного землетрясения на Тайване показали на видео

TVBS: ряд зданий получил значительные повреждения после землетрясения на Тайване

Ряд зданий получил значительные повреждения в результате мощного землетрясения, которое произошло в водах недалеко от города Хуалянь на востоке Тайваня. Об этом сообщает TVBS.

Последствия стихии показал Telegram-канал Shot. На кадрах запечатлено накренившееся здание, а также разрушения на улицах.

Утром 3 апреля близ Тайваня произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, а через 15 минут — еще одно магнитудой 6,6. Позже к востоку от Тайваня зафиксировали еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4, затем произошло седьмое землетрясение магнитудой 6,3.

Для островов японской префектуры Окинава была объявлена угроза цунами высотой три метра. Волна достигла побережья японских островов Енагуни и Исигаки.