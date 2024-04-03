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03:55, 3 апреля 2024Мир

Близ Тайваня зафиксировали еще четыре землетрясения

Близ Тайваня зафиксировали еще четыре землетрясения магнитудой до 5,4

Фото: Reuters Photographer

К Востоку от Тайваня зафиксировали еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Об этом сообщает метеорологическая служба острова, передает ТАСС.

Позже произошло седьмое землетрясение магнитудой 6,3.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня.

Ранее в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Перед катаклизмом сработала система оповещения населения — местным жителям на телефоны стали приходить предупреждения о землетрясении.

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      Юлия Мискевич
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