Цунами достигло японского острова после землетрясения близ Тайваня

Цунами высотой 0,3 м достигло острова Енагуни в Японии после землетрясения

Цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Енагуни после мощного землетрясения магнитудой 7,5 близ восточных берегов Тайваня. Об этом сообщил телеканал NHK.

Предупреждается, что высота волны может вырасти.

Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня. Примерно через 15 минут метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

21 марта в префектуре Ибараки в Японии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. 14 марта мощное землетрясение произошло в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии — его магнитуда достигала 5,8. Перед подземными толчками сработала общенациональная система экстренных оповещений — людям на телефоны пришли предупреждения о землетрясении.