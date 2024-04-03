В Китае объявили наивысший уровень опасности после землетрясения на Тайване

В КНР объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами после землетрясения

Министерство природных ресурсов Китая объявило наивысший уровень опасности после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр предупреждения о цунами.

Отмечается, что в водах вокруг очага землетрясения может возникнуть цунами, которое приведет «к катастрофическим последствиям для прибрежных районов, включая восток Тайбэя и Хуалянь».

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4. В результате происшествия восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился. Восемь человек остаются заблокированы внутри здания.