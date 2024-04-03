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06:30, 3 апреля 2024Мир

В Китае объявили наивысший уровень опасности после землетрясения на Тайване

В КНР объявили наивысший уровень опасности в связи с цунами после землетрясения
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Unsplash

Министерство природных ресурсов Китая объявило наивысший уровень опасности после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр предупреждения о цунами.

Отмечается, что в водах вокруг очага землетрясения может возникнуть цунами, которое приведет «к катастрофическим последствиям для прибрежных районов, включая восток Тайбэя и Хуалянь».

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4. В результате происшествия восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился. Восемь человек остаются заблокированы внутри здания.

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      Марина Совина
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