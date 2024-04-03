На Тайване восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме

На Тайване восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме

В уезде Хуалянь на Тайване восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился в результате сильного землетрясения. Восемь человек остаются заблокированы внутри здания, сообщает Центральное информационное агентство острова, передает РИА Новости.

Стало известно, что первый этаж здания на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин оказался разрушен. Сам же дом сильно накренился, но устоял. Спасатели на месте происшествия вытаскивают жильцов из окон.

Ранее сообщалось, что более 50 пострадали в результате землетрясения вблизи Тайваня.

Утром в среду, 3 апреля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня. Позже специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4.

Также стало известно, что крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей на острове из-за землетрясения.