В Японии зафиксировали мощное землетрясение

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

В Японии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления страны.

Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали в четверг, 4 апреля, в 6:21 утра в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине 40 километров под дном океана. При этом подземные толчки ощущались также в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токио. Двумя часами позже у южного побережья префектуры Иватэ произошло еще одно землетрясение, магнитудой 3,8 балла.

Стихийное бедствие спровоцировало аварийную остановку на некоторых линиях скоростных экспрессов. После проверки систем безопасности движение поездов было восстановлено.

Угроза цунами отсутствует. Информация о пострадавших не поступала.

Днем ранее стало известно, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5, признанное самым мощным за последние 25 лет. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. Природную катастрофу не пережили девять человек.