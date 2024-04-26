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23:39, 26 апреля 2024Мир

Небензя оценил расследование ФРГ теракта на «Северных потоках»

Небензя: мир не знает об итогах расследования ФРГ теракта на «Севпотоках»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Мир по-прежнему ничего не знает о результатах расследования ФРГ теракта на «Северных потоках». Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Не сомневаемся, что в ходе сегодняшнего заседания западные коллеги продолжат столь же нелепо и саморазоблачающее хвалить датские и шведские власти, впустую потратившие полтора года», — отметил он.

По его словам, о результатах расследования международное сообщество по-прежнему не знает ничего.

Ранее Китай призвал провести международное следствие по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» под эгидой ООН.

Всем сторонам необходимо активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования, отметили в КНР.

3 апреля Генпрокуратура России направила Германии запросы группы депутатов Госдумы о расследовании причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию терактов на территории страны, а также к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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      Марина Совина
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