Балицкий: под развалинами жилого дома в Токмаке нашли тело мужчины

В результате обстрела города Токмак Запорожской области погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, тело погибшего было найдено в ходе разбора завалов многоквартирного дома. Работы на месте происшествия продолжаются.

«На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли жилую многоэтажку в Запорожской области. Так, под огнем оказался город Токмак. В результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

После обстрела губернатор Пензенской области Олег Мельниченко не исключил возможность нахождения под завалами тел людей. На месте происшествия работают спасатели из Запорожской области, а также сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.