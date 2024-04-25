Губернатор заявил о возможном нахождении людей под завалами дома в Токмаке

Губернатор Мельниченко: под завалами дома в Токмаке могут находиться люди

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами дома в Токмаке Запорожской области, обстрелянного Вооруженными силами Украины (ВСУ), могут находиться люди. Он написал об этом в Telegram-канале.

«Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди», — уточнил глава региона. Токмак является подшефным городом Пензенской области.

Мельниченко отметил, что в результате атаки со стороны ВСУ были также повреждены пять жилых домов и здание детского сада.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при обстреле ВСУ, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек. Он подчеркнул, что на месте случившегося ведутся аварийно-спасательные работы.