В Запорожской области ВСУ обстреляли жилую многоэтажку

Балицкий: три человека пострадали при обстреле ВСУ жилой многоэтажки в Токмаке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилую многоэтажку в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, под огнем оказался город Токмак. В результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, пострадали не менее трех человек.

«На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы», — сообщил Балицкий.

Ранее глава Запорожской области рассказал, что в Пологовском районе в результате атаки украинских дронов четверо детей остались сиротами. Балицкий уточнил, что трагедия произошла в селе Новокарловка, беспилотники нанесли удар по автомобилю.

Также стало известно об атаке дронов ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате удара многочисленных беспилотников по жилому сектору никто не пострадал.