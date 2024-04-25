Дети остались сиротами после атаки дронов ВСУ в Запорожской области

Балицкий: четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ в Запорожье

Родители четверых детей погибли после удара украинских дронов в Запорожской области. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram.

По его словам, атака дронов произошла в селе Новокарловка в Пологовском районе. Удар пришелся по автомобилю, где в тот момент находились родители четверых детей.

Балицкий добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях. «В этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», — заключил он.

23 апреля в Запорожье, подконтрольном властям Украины, и Днепропетровске произошли взрывы. В ночь на 23 апреля о взрывах также сообщали в Киеве.

Незадолго до этого пленный боец ВСУ рассказал о размещении военных в частных домах Запорожской области. Он отметил, что Орехове солдаты занимают дома, которые принадлежали местным. Пленный также слышал, что некоторые люди, проживающие в городе, все еще находятся в подвалах домов. Также украинский боец указал, что ранее эти же дома попали под обстрелы из-за ВСУ.