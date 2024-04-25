Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:52, 25 апреля 2024Бывший СССР

Дети остались сиротами после атаки дронов ВСУ в Запорожской области

Балицкий: четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ в Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Родители четверых детей погибли после удара украинских дронов в Запорожской области. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram.

По его словам, атака дронов произошла в селе Новокарловка в Пологовском районе. Удар пришелся по автомобилю, где в тот момент находились родители четверых детей.

Балицкий добавил, что дал распоряжение позаботиться о детях. «В этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», — заключил он.

23 апреля в Запорожье, подконтрольном властям Украины, и Днепропетровске произошли взрывы. В ночь на 23 апреля о взрывах также сообщали в Киеве.

Незадолго до этого пленный боец ВСУ рассказал о размещении военных в частных домах Запорожской области. Он отметил, что Орехове солдаты занимают дома, которые принадлежали местным. Пленный также слышал, что некоторые люди, проживающие в городе, все еще находятся в подвалах домов. Также украинский боец указал, что ранее эти же дома попали под обстрелы из-за ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

      Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

      Пришедшие попариться в сауну россияне отравились хлором

      Президент Польши предложил странам НАТО новую планку по обороне

      У известной российской актрисы нашли долги за ЖКУ

      Посольство России направило ноту в МИД Турции из-за недопуска туристов на рейсы

      Лепс станет совладельцем караоке-бара в Санкт-Петербурге

      Созданы действующие как живые искусственные клетки

      Футболист «Ахмата» назвал самый ценный подарок от Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше