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08:35, 23 апреля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о размещении бойцов ВСУ в частных домах Запорожской области

Пленный: бойцы ВСУ размещаются в частных домах в Орехове Запорожской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещаются в жилых домах в Орехове Запорожской области. Об этом рассказал украинский пленный, передает РИА Новости.

Он заявил, что его привезли в Орехов. «Там одна дорога, скажем так, центральная, по ней привезли в какой-то дом, в подвал. В Орехове местности особо не знаю, потому что до этого там не был», — сказал пленный.

По его словам, военные ВСУ занимают дома, которые принадлежали местным. Он также слышал, что некоторые люди, проживающие в городе, находятся в подвалах домов, несмотря на разрушения. Как указал пленный, ранее эти
дома попали под обстрелы, потому что там были размещены военные ВСУ.

Ранее украинский военнопленный заявил, что бойцов почти никак не готовят перед отправкой на фронт. Как он утверждал, его группа выезжала на полигон дважды. Помимо этого, некоторым военным ВСУ не выплачивали зарплату.

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      Кристина Есикова
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