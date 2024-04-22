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09:43, 22 апреля 2024Бывший СССР

Украинский пленный пожаловался на трудности в ВСУ

Украинский пленный указал на недостаточную подготовку и невыплату зарплат в ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Мобилизованных украинцев недостаточно подготавливают, а в Вооруженных силах республики (ВСУ) не выплачивают зарплату, пожаловался украинский военный, сдавшийся в плен под Работино. Его цитирует РИА Новости.

«Подготовки как таковой не было. Мы пробыли в Харькове два дня в подвале», — сказал он и добавил, что бойцам ВСУ дали экипировку, а затем отправили в Орехов, где два раза военные выезжали на полигон.

Помимо этого, по словам пленного, некоторым украинским военнослужащим иногда не выплачивали зарплату, а другим ее не хватало. Он отметил, что офицеры ВСУ не сообщали бойцам, придут деньги или нет.

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      Кристина Есикова
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