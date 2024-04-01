Пленный солдат ВСУ рассказал о насильственной мобилизации

Пленный солдат ВСУ Мерва рассказал о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал о насильственной мобилизации в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Я пошел за молоком — тут машина ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») останавливается — останавливают, документы попросили показать. Дали мне повестку — через два-три дня явиться», — рассказал солдат.

По его словам, до призыва у него было два микроинсульта, травма головы и венозное расширение вен. Подготовку перед отправкой в Авдеевку Мерва проходил в населенном пункте Ольгополь Винницкой области.

«Приехали два иностранца — один австриец, второй американец. Джонс и второго не помню. Они показывали, как правильно турникеты накладывать. Два дня побыли и потом уехали», — сообщил военнослужащий.

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