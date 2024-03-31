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13:25, 31 марта 2024Бывший СССР

На Украине мобилизовали отсидевшего в тюрьме и психбольнице мужчину

На Украине признали годным к службе в ВСУ пациента психбольницы строгого режима

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Пленный украинский военный Анатолий Прокудин с позывным Акула рассказал, что его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ), несмотря на судимости и лечение в психиатрической больнице строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал военный, в 90-х годах он дезертировал с оружием из армии, напав на двух часовых и забрав их автоматы. За это его приговорили к 12 годам лишения свободы по ряду статей, в том числе за хищение оружия путем разбойного нападения.

Из тюрьмы мужчина попал в психбольницу, где врачи сказали, что в тюрьме он заболел психическим расстройством. Впоследствии пациент решил пойти в военкомат, чтобы получить белый билет, однако был признан годным к воинской службе и мобилизован.

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«Замполит спрашивает там статьи. Я ему рассказывал, что вот такие статьи: "похищение оружия"… Получается, когда я служил, я год отслужил, и там неважно, по каким обстоятельствам [был судим], это уже было давно, 1996-1997 год был... В общем, я "снял" двух часовых, у обоих сотрясение мозга было, забрал два автомата и пошел на разборки. Это во Львове было, где служил. Ну в общем, я ему рассказал, он посмотрел на меня: "О, такие нам подходят!"» — поделился он.

Ранее украинский пленный рассказал, как выжил при попадании российского танка по американской бронемашине Bradley на запорожском направлении. Он отметил, что это был его первый выход в атаку.

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      Александр Курбатов
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