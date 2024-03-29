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07:14, 29 марта 2024Бывший СССР

Выживший при ударе по Bradley из российского танка пленный рассказал об атаке

Пленный Прокунин рассказал, как выжил при попадании российского танка по Bradley

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Анатолий Прокунин рассказал, как выжил при попадании российского танка по американской бронемашине Bradley на запорожском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Пленный сообщил, что подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли за Работино под Новопокровку Запорожской области, это был его первый выход в атаку.

«И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в "Брэдли". Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным Мех разорвало», — сказал он.

Пленный добавил, что после этого он попал в госпиталь, затем отправился в отпуск. Прокунин отметил, что решил не возвращаться в ряды ВСУ и дезертировал.

Через месяц его нашли и отвезли обратно в воинскую часть на донецком направлении, что он попал в плен.

Ранее Прокунин заявил, что только два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений армии из Авдеевки.

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      Марина Совина
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