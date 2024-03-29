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06:04, 29 марта 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о попытках ВСУ прикрыть отход из Авдеевки

Пленный Прокунин: 20 человек отправили прикрывать отход ВСУ из Авдеевки

Фото: Unsplash

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин заявил, что только два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений армии из Авдеевки. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Согласно информации украинских журналистов, отход подразделений ВСУ из Авдеевки должна была обеспечивать 3-я отдельная штурмовая бригада. Однако этим занимались две группы, сообщил пленный. Кроме того, военным не объяснили, что основные силы ВСУ отходят в районе Авдеевки.

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«Но вот, конечно, я до сих пор не могу понять, как двадцать человек могли прикрыть отход тысячной армии, ну не армии, а сколько там бригад, у них много, насколько я знаю», — задумался Прокунин.

Ранее Прокунин обвинил украинских журналистов во лжи. «Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — возмутился он.

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      Марина Совина
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