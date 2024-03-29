Пленный Прокунин: 20 человек отправили прикрывать отход ВСУ из Авдеевки

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин заявил, что только два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений армии из Авдеевки. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Согласно информации украинских журналистов, отход подразделений ВСУ из Авдеевки должна была обеспечивать 3-я отдельная штурмовая бригада. Однако этим занимались две группы, сообщил пленный. Кроме того, военным не объяснили, что основные силы ВСУ отходят в районе Авдеевки.

«Но вот, конечно, я до сих пор не могу понять, как двадцать человек могли прикрыть отход тысячной армии, ну не армии, а сколько там бригад, у них много, насколько я знаю», — задумался Прокунин.

Ранее Прокунин обвинил украинских журналистов во лжи. «Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — возмутился он.