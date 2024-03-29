Пленный ВСУ Прокунин обвинил украинские СМИ во лжи об успехах Киева на Запорожье

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин рассказал, что его удивили лживые сообщения украинских журналистов о ситуации на запорожском участке фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Пленный сообщил, что украинские СМИ искажают реальное положение дел на линии фронта. Он рассказал, что получил в Работино ранение, в то же время украинские войска были разбиты в этом районе. Однако украинские журналисты в этот день сообщили, что ВСУ сделали успех на этом участке, пройдя вглубь два километра.

«Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» — возмутился он.