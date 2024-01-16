Кличко обвинил власти Украины в притеснении критикующих ее СМИ

Кличко: власти Украины оказывают давление на независимые СМИ и журналистов

Киев оказывает давление на СМИ и журналистов, критикующих политику государства. В притеснении независимых источников информации власти Украины обвинил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь», — призвал Кличко.

Мэр Киева заявил, что «копошение в болоте политического противостояния» вредит имиджу государства на международной арене и разрушает демократические принципы.