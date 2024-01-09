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21:56, 9 января 2024Бывший СССР

Депутат из партии Зеленского призвал ограничить свободу слова на время конфликта

Нардеп от «СН» Дунда: во время конфликта на Украине не должно быть свободы слова

Фото: Unsplash

Во время украинского конфликта в стране не должно быть свободы слова. С призывом ограничить вольность СМИ выступил депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала НТА, передает «Инсайдер UA» в Telegram.

«Все медиа должны работать на страну и победу», — подчеркнул Дунда. Его комментарий вызвал бурное обсуждение среди остальных участников программы, а затем и в обществе.

Позднее нардеп прокомментировал свои слова в Telegram-канале, удивившись, что они вызвали столь большой резонанс. По его мнению, все медиа являются оружием, и Россия эффективно использует этот инструмент якобы для атак на Европу и Украину, поэтому пропаганда должна стать работой республики на общую победу.

«И вообще — ограничение свободы слова во время военного положения предусматривается Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека», — сказал Дунда.

Ранее в Раде высказались о политической смерти президента Зеленского из-за законопроекта о мобилизации. После такого, по мнению депутата Романа Костенко, украинский лидер уже не сможет переизбраться на второй срок.

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