«Политически уже умер» На Украине высказались о будущем Зеленского после законопроекта о мобилизации

Депутат Рады Костенко заявил о политической смерти президента Украины Зеленского

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко заявил, что политическая карьера президента Владимира Зеленского окончена. Свое мнение он высказал в эфире радио New Voice.

«Сейчас Зеленский должен понять, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть, — заявил он. — Сейчас он должен принимать не такие решения, которые сохранят его рейтинг или дадут возможность переизбраться, а те, которые позволят сохранить страну».

Зеленский должен понять, что политически он уже умер Роман Костенко Депутат Верховной рады

Костенко раскритиковал позицию Зеленского в вопросе о новой волне мобилизации. Сам депутат ранее называл ее жизненно необходимой, отмечая, что воевать должен каждый украинец.

Законопроект о мобилизации 500 тысяч украинцев отправили на доработку

26 декабря кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации Документ вызвал бурную полемику — предполагалось, что под призыв попадут до 500 тысяч украинцев.

8 января документ не поддержали сразу два комитета Рады — антикоррупционный и по социальной политике. Законопроект был отправлен на доработку, когда парламент будет рассматривать обновленный вариант, неизвестно.

На фоне обсуждения изменения в законодательстве главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что армии не хватает солдат, но предлагаемый закон о мобилизации лучше не принимать. Военачальник «жестко не соглашался» с некоторыми предложенными в документе нормами. В частности, главком ВСУ выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. В то же время он признал необходимость пополнения армии и предложил украинским депутатам сами идти на фронт.

Зеленского сочли слишком слабым для победы

Владимир Зеленский слишком истощен и слаб, чтобы одержать победу. На это указал отставной британский полковник Ричард Кемп в своей статье для газеты Telegraph. В материале Кемп отмечает, что у украинского лидера нет четкой стратегии для достижения какого-либо результата в конфликте, а после провала контрнаступления ВСУ все больше людей говорят о возможности мирных соглашений. Также, считает автор, кроме неудач на фронте Зеленский сталкивается с «испытанием своего лидерства» из-за разногласий с другими украинскими политиками из-за необходимости взвалить на кого-нибудь вину за военный провал.

Философ и политолог Сергей Дацюк считает, что Зеленский специально организует раскол между бойцами ВСУ и гражданскими, находящимися в тылу. «В своем недавнем интервью президент Украины дал понять, что очень злится не на успехи своих врагов и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Зеленский якобы раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу», — объяснил Дацюк, подчеркнув, что Киев явно обеспокоен безучастностью гражданского населения к тому, что происходит в зоне боевых действий. По мнению политолога, украинский лидер сам сделал все, чтобы обществу стал неинтересен конфликт, так как граждане не вовлечены в солидарную экономику, поддерживающую бойцов ВСУ — единственным источником военной помощи остается Запад.