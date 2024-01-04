Политолог Дацюк: Зеленский намеренно разжигает вражду между ВСУ и тылом

Президент Украины Владимир Зеленский специально разжигает вражду между бойцами Вооруженных сил республики (ВСУ) и гражданскими, находящимися в тылу. В намеренном расколе украинского общества президентом уличил философ и политолог Сергей Дацюк, выступивший в эфире YouTube-канала «Дикий live».

«В своем недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не на успехи своих врагов и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Зеленский якобы раздражен нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстраненности части украинцев к самому процессу», — объяснил Дацюк, подчеркнув, что Киев явно обеспокоен безучастностью гражданского населения к тому, что происходит в зоне боевых действий.

По мнению политолога, украинский лидер сам сделал все, чтобы обществу стал неинтересен конфликт, так как граждане не вовлечены в солидарную экономику, поддерживающую бойцов ВСУ — единственным источником военной помощи остается Запад.

«Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. А когда у нас тыл — Запад, так чего же удивляться, что люди у вас не тыл? Он же сам выстраивал этот раскол — есть фронт, есть тыл — на котором и процветают коррупция и воровство», — сообщил Сергей Дацюк.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал отношение Зеленского к генералам ВСУ, заявив, что лидер республики запрещает им отступать и переходить в оборону. По словам эксперта, это «приводит к большим потерям».