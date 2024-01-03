Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать

Владимир Зеленский запрещает генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать и переходить в оборону. Об этом рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они сражались дальше», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, это «приводит к большим потерям». Также экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что российская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Внутри украинского руководства усиливается напряженность из-за конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, добавил Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон рассказал, что власти США могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с должности главы государства.

По его словам, Вашингтон посылает в Киев сигналы о том, что он больше не доверяет украинскому лидеру. Эксперт отметил, что с каждым днем ситуация для Зеленского становится все более отчаянной.

Кроме того, в декабре Джонсон сообщил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления ВС России.