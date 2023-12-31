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23:49, 31 декабря 2023Мир

В США сообщили о панике на Украине из-за наступления ВС России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон сообщил о панике на Украине из-за наступления ВС РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления ВС России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, это похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны летом 1944 года. «Тогда это выбило немцев из колеи», — сказал он.

Джонсон отметил, контрнаступление украинских войск закончилось провалом, после чего российская армия начала двигаться вперед. Он добавил, что Россия добивается прогресса.

«Иногда они [ВС РФ] проходят несколько километров, в другие дни, может быть, полтора километра, но они движутся вперед», — подчеркнул он.

Ранее Джонсон заявил, что украинцы бегут из страны как крысы из фильма «Титаник». Таким образом он прокомментировал случаи изъятия паспортов у граждан. Джонсон пояснил, что это делается для того, чтобы помешать им уехать за границу.

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      Марина Совина
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