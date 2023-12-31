В США сравнили украинцев с крысами на «Титанике»

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинцы бегут из страны как крысы из фильма «Титаник»

Украинцы бегут из страны как крысы из фильма «Титаник», заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире шоу Redacted.

Таким образом он прокомментировал случаи изъятия паспортов у граждан. Джонсон пояснил, что это делается для того, чтобы помешать им уехать за границу. «Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную», — сравнил он.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что ситуация с призывом на Украине настолько сложная, что властям приходится мобилизовать психически больных и пожилых людей.

Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко заявил, что положение украинских войск на фронте является критическим. По его словам, сейчас самый тяжелый период для Киева с начала спецоперации.