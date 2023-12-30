Бывший глава украинского МВД назвал положение ВСУ на фронте критическим

Бывший глава украинского МВД Юрий Луценко заявил о критическом положении ВСУ

Бывший глава украинского МВД Юрий Луценко назвал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте критическим. Соответствующий комментарий прозвучал в эфире https://www.youtube.com/watch?v=JpTL53Su4U8-канала «Прямой».

«Положение ВСУ на фронте сейчас критическое, это самый тяжелый за два года период для Киева», — высказался Луценко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его команда думают исключительно о своих рейтингах.

При этом, как утверждает Луценко, Зеленский не желает, чтобы на него обрушился гнев народа из-за закона о мобилизации. Бывший глава украинского МВД заявил, что президент Украины обязан взять на себя ответственность за законопроект, связанный с мобилизацией.

Ранее военный аналитик заявил о сокращении помощи Украине. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, объемы сократились в 10-20 раз.